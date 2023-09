Calendar ortodox: Pomenirea Sfintilor dreptilor Parinti Ioachim si Ana

In aceasta luna, in ziua a noua, pomenirea Sfintilor dreptilor Parinti Ioachim si Ana.Praznuim in aceasta zi pe sfintii Ioachim si Ana, ca unii prin intermediul carora noi toti am aflat Mantuirea, pentru nasterea Preasfintei Stapanei Doamnei noastre de Dumnezeu… [citeste mai departe]