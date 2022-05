Stiri pe aceeasi tema

- Increderea vine din cunoaștere, iar MedEx este un eveniment care duce la un alt nivel comunicarea, prin facilitarea interacțiunii dintre furnizorii de servicii de sanatate și beneficiarii acestora. In perioada 19-25 septembrie 2022 se desfașoara la BT Arena (Sala Polivalenta) din Cluj-Napoca un eveniment…

- Andreea Balan a trecut prin momente grele și a ajuns de urgența la spital, plina de sange. Jurata de la Te cunosc de Undeva a avut nevoie de ingrijiri medicale din partea medicilor, dupa ce a cazut cu fața de bordura. Iata cum s-a intamplat incidentul!

- Kate Middleton are o viața cu greutați in cadrul Familiei Regale. Mulți ar crede ca toți oamenii cu rang inalt au parte doar de bucurii, dar tocmai strictețea din spatele titlului lor le face viața un calvar deseori. Ducesa a devenit in mod oficial membru al Casei Regale in anul 2011, atunci cand s-a…

- Corespondentul in Ucraina al emisiunii 60 Minutes de la CBS, Scott Pelley, i-a luat un interviu preeșdintelui ucrainean Volodimir Zelenski pe holurile intunecate ale centrului sau de comanda din capitala Ucrainei, Kiev. O adevarata fortareața, cu trupe, mitraliere, mine, explozibili. Președintele ucrainean…

- Dupa 10 ani petrecuți in comuna Fierbinți, Dalida și-a luat o casa aproape de platoul de filmare al popularului serial de televiziune Las Fierbinți. Pe numele sau Ecaterina Ladin, actrița basarabeanca (39 de ani) a achiziționat proprietatea pentru familia sa, dar și pentru confortul sau, avand in vedere…

- Prezentatoarea emisiunii ”Vedeta populara” de la TVR 1 i-a povestit lui Damian Draghici momente din copilaria sa, la țara, desculța la joaca, apoi cum a ajuns sa evite o eventuala cariera in magistratura, dar și cum și-a sacrificat o parte din viața pentru televiziune Iuliana Tudor, 44 de ani, este…

- Saracia este o problema sociala si economica care devine din ce in ce mai raspandita; criza si pandemia aduc din ce in ce mai mult in strada familii intregi care anterior nu aveau probleme sa ajunga la sfarsitul lunii; Cel mai trist lucru in toata aceasta chestiune este ca de multe ori si fara voia…

- Actualul conflict al Rusiei cu Ucraina il aduce din nou pe președintele rus sub lupa mass-media. Viața personala a acestuia a fost mereu ținuta departe de ochii celorlalți, inclusiv partenerele de viața ale sale. Afla care au fost iubirile secrete ale lui Putin și cum a reușit sa țina ascunse aceste…