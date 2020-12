Stiri pe aceeasi tema

- Titlul este o parafraza la expresia din limba latina „Nihil sine Deo“ (Nimic fara Dumnezeu). Expresia a fost preluata in blazonul familiei prusace Hohenzollern, care ni l-a dat pe Regele Carol I. Pentru Carol I, deviza „Nihil sine Deo“ a constituit principiul moral si politic dupa care s-a calauzit…

- Doi mecanici auto, unul din Caracal, altul din Radauți, ambii arestați in prezent, au facut femei sa dispara. Poveștile lor au șocat opinia publica. Dupa ce Gheorghe Dinca a fost prins, și Vasile Lavric a fost adus in fața oamenilor legii, intr-o alta incercare a autoritaților de a gasi probe incriminatorii…

- Apartenența Romaniei la Uniunea Europeana este una dintre cele mai bune decizii care au fost luate de Romania in istoria recenta, avand impact direct asupra vieții de zi cu zi a cetațenilor. Datorita liberei circulații, mulți dintre noi am avut oportunitatea de a vedea cum este și prin ”alte parți”.…

- Premierul Ludovic Orban a transmis astazi un mesaj cu prilejul Zilelor Dobrogei: ldquo;Sarbatorim in aceste zile 142 de ani de la unirea Dobrogei cu Romania, in 1878, un act de reparatie istorica pentru romani, carora aceasta provincie istorica le apartinuse cu mult inainte de dominatia otomana. Dupa…

- Lucrarile la autostrazile din Romania si centurile oraselor sunt realizate de companii romanesti, italiene, turcesti si austriece. In topul clasamentului firmelor executante este familia omului de afaceri Dorinel Umbrarescu, care are in prezent cele mai multe contracte cu statul pentru infrastructura…

- Astazi la prinz, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 6.752 de noi imbolnaviri cu SARS-Cov-2, dupa prelucrarea a 21.552 de teste, anunta Grupul de Comunicare Strategica. In sectiile de Terapie Intensiva sint internati 1.056 de pacienti. Tot in ultimele 24 de ore, au fost raportate 86 de decese.…

- Universitate Ovidius din Constanta regreta disparitia doctorului Eugeniu Ilicea. „Ne exprimam regretul profund la vestea decesului colegului nostru, prof. univ. dr. Eugeniu Ilicea, cadru didactic titular in cadrul Facultatii de Medicina, timp de 15 ani, incepand din 1996, si profesor asociat…

- Aveți ocazia sa urmariți, la Cinema Dacia, in acest weekend, cateva povești extraordinare. Intre care și documentarul semnat de inițiatorul protestului #șieu, dar și documentarul dedicat unui profesor de matematica din Bistrița! Daca vreți sa evadați in weekend, dar nu știți unde – va propunem o raita…