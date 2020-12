Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Inaltpreasfintitul Teofan, a facut o surpriza familiei Patraucean, dupa ce a acceptat sa le boteze cel de-al cincilea copil. Slujba a avut loc la Manastirea Zosin, de pe soseaua dintre Iasi si Botosani, parintii fiind de loc din comuna Straja, judetul…

- MediciiValeriu și Catalina-Eugenia Gavrilovici din municipiul Suceava au fost distinși deInaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, chiar in ziua de praznuire a Sf. Cuvioase Parascheva de la Iași, pe 14 octombrie, pentru implicarea in activitațile bisericii, in acțiunile ...

- Cinci proiecte in valoare de peste 260 milioane lei sunt in diverse etape ale procesului de accesare de fonduri europene nerambursabile; Pentru proiecte de peste 100 milioane lei a fost obținuta finanțarea și sunt in curs de implementare; Alte cinci proiecte, in valoare de circa 78,5 milioane lei, au…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste pe 13 octombrie Aducerea moastelor Sfantului Apostol Andrei la Iasi. Mentionam ca in anul 1996 a fost adusa la Iasi racla cu capul Sfantului Apostol Andrei, de la Catedrala mitropolitana din Patras (Grecia).La propunerea IPS Mitropolit Daniel, astazi Patriarhul BOR, Sfantul…

- Sute de persoane protesteaza in fața Mitropoliei Moldovei și Bucovinei impotriva interzicerii accesului la pelerinajul Sfintei Parascheva. Oamenii canta melodii biesericești și au pancarte cu mesaje care militeaza impotriva deciziei autoritaților de a retricționa accesul in condițiile in care sunt…

- Sarbatoarea Sfintei Parascheva nu se va mai organiza in perioada 8-15 octombrie, ci se va limita la Sfanta Liturghie din data de 14 octombrie, anunța miercuri Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au decis, miercuri seara, ca racla cu sfintele moaste sa nu…

- Restrictii pentru pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva Pelerini la Iasi la sarbatoarea Sfântei Parascheva. Arhiva Foto: basilica.ro. Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva se va desfașura anul acesta în condiții speciale. Comitetul Național pentru Situații de Urgența…

- Deși Romania se numara printre primele șapte state fața de care Uniunea Europeana și-a exprimat ingrijorarea cu privire la evoluția cazurilor de COVID-19, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a anunțat ca pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva va fi prelungit anul acesta, de la 3 la 7 zile, relateaza…