Ajunsa la 53 de ani, Sarah Jessica Parker se relaxeaza in Portofino alaturi de sotul ei, Matthew Broderick, dar si de fiul lor in varsta de 15 ani, James, si de fiicele lor gemene Marion si Tabitha, in varsta de noua ani. Celebra actrita din „Sex and the city“ a fost surprinsa de paparazzi in timp ce statea la plaja alaturi de o prietena, dar si cand a urcat pe un yacht alaturi de familia ei. Sarah Jessica Parker a purtat un costum de baie negru si parea mai fericita si mai relaxata ca niciodata. Recent, ea a afirmat ca are probleme cu stima de sine si ca prinde incredere atunci cand poarta un…