Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, Digi24 ii cheama din nou pe romani sa salveze vieți. In spitalele din țara, nevoia de transfuzii este uriașa, iar Romania are cei mai puțini donatori din Europa. Campania "Avem același sange" este astazi in județele Brașov și Giurgiu.

- Directoratul National de Securitate Cibernetica atrage atentia in legatura cu o campanie de tip phishing/scam care folosește numele companiei Transelectrica. „Echipa DNSC va supune atentiei un nou val de atacuri de tip phishing/scam propagate prin intermediul SMS-urilor catre utilizatori din Romania.…

- Consiliul Judetean (CJ) Galati va derula pana la sfarsitul lunii iunie o campanie de consultatii gratuite in patru localitati din judet, informeaza Biroul de presa al institutiei. Potrivit sursei citate, Campania ‘Ai grija de sanatatea ta!’ presupune organizarea unei caravane medicale in Baneasa, Fartanesti,…

- Ambasada Indiei in Romania, in colaborare cu Centrul de Cultura „George Apostu”, organizeaza o inedita și provocatoare expoziție, intitulata „Fascinanta Indie”. Evenimentul va avea loc in data de 8 iunie 2023, incepand cu ora 13.30, in spațiul expozițional al Muzeului de Arta Contemporana „George Apostu”…

- Proiectul declarat caștigator in urma unui concurs de soluții organizat de Ordinul Arhitecților din Romania, a fost supus dezbaterii publice, la Banca de Cultura Appolonia. Printre altele, acesta propune ca fantana arteziana sa fie desființata și reamenajata, la o scara mult mai mica, intr-o muchie…

- In cea mai noua postare pe rețelele de socializare, cel mai oportunist deputat din Romania, Viorel „Saltarețu” Baltarețu s-a decis sa atace Primaria Comunei Tureni, disperat – probabil – ca nu-l mai baga nimeni in seama. Dupa ce a incercat sa-și construiasca imagine pe carca DX A3-Tureni (drumul de…

- Anunț important pentru romani! Incepand de maine, peste 500 de persoane care locuiesc in judetele Brasov, Arges, Cluj si Giurgiu pot beneficia de testare gratuita pentru hepatita B si C. Campania va dura doua saptamani și este organizata de Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania in…

- Antreprenorii din Brașov au lansat o propunere inedita pentru turiști. Daca vrei sa celebrezi sarbatorile pascale intr-un mod cu totul neobișnuit, te-ar putea incanta ideea. Afla in randurile de mai jos cat costa sa dormi intr-o caruta in noaptea de Inviere. Anunțul a facut furori pe rețelele sociale.…