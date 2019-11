Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din orașul canadian Kingston, din regiunea Ontario, a anunțat prabușirea unui avion de mici dimensiuni in seara zilei de miercuri, intr-o zona impadurita de la periferia orașului, provocand decese la nivelul echipajului de zbor, relateaza site-ul postului ABC News, potrivit Mediafax.Autoritațile…

- Poliția germana a reținut marți un barbat sirian in varsta de 37 de ani, acesta fiind acuzat ca ar fi planuit sa organizeze un atentat terorist in Germania, au informat surse din cadrul Poliției și Parchetului, citate de Reuters.Autoritațile susțin ca barbatul ar fi facut schimburi de informații…

- Autoritatile olandeze au declansat starea de alerta pe Aeroportul Schiphol din Amsterdam din cauza unui obiect suspect prezent la bordul unui avion, afirma surse citate de presa olandeza si internationala, potrivit Mediafax."Exista o situatie suspecta, este tot ceea ce pot spune",…

- Politia belgiana a gasit astazi 12 migranti in viata, intr-un camion frigorific aflat parcarea unei autostrazi din partea de nord a țarii, relateaza Reuters. In vehiculul, care transporta fructe si legume, au fost descoperiți 12 barbati de origine siriana si sudaneza, fiind dusi la Oficiul pentru Imigrari…

- Politia de Frontiera anunta ca autoritatile din Ungaria au impus restrictie de circulatie pentru masinile de mare tonaj, de joi de la ora 23.00, pana vineri la aceeasi ora, fiind sarbatoare nationala. ”Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de…

- O femeie din statul indian Kerala a recunoscut ca a otravit șase membri ai familiei într-o perioada de 14 ani, adaugând cianura în mâncarea pe care le-o oferea, relateaza The Guardian. Poliția a început ancheta anul acesta când cumnatul femeii de 47 de ani, Jolly…

- Un șofer aflat in trafic, in drum spre munca, a surprins momentul in care un TIR a ieșit de pe drum și a aterizat direct pe acoperișul unei case in Ontario, Canada, citeaza CNN. Videoclipul cu incidentul neobișnuit a devenit in scurt timp viral pe internet și pe rețelele de socializare. …

- Poliția de frontiera anunța ca, sambata, sunt posibile creșteri ale timpului de așteptare pentru traficul greu la Punctul de Trecere Giurgiu-Ruse, din cauza unui protest anunțat in Bulgaria, care ar urma sa se desfașoare intre orele 10.00 și 13.00, anun'[ MEDIAFAX.Citește și: EXCLUSIV Tribunalul…