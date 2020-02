Stiri pe aceeasi tema

- Spotul TV și radio pentru prevenirea populației cu privire la infecțiile cu coronavirus a fost aprobat de Consiliul Național al Audiovizualului și cuprinde strict recomandari de igiena. Mesajul informativ de 29 de secunde nu va cuprinde cuvantul coronavirus pentru a nu amplifica panica in randul populației.Consiliul…

- Sase romani de pe vasul de croaziera Diamond Princess, care s-a aflat 14 zile in carantina in Japonia, din cauza epidemiei cu noul coronavirus vor fi adusi, azi, in Italia cu un avion militar in care se afla 30 de italieni si alti cetateni europeni. Cei sase sunt doi turisti si patru membri ai echipajului.…

- Ministerul Afacerilor Externe a facut precizari privind situatia cetatenilor romani de la bordul vasului de croaziera Diamond Princess, aflat in Japonia. "Prin intermediul Mecanismului european de protectie civila, in cursul zilei de astazi, o aeronava italiana va asigura transferul unui grup…

- El a fost depistat pe nava de croaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze. Tanarul a declarat ca a primit amenințari pe internet ca, daca iese din spital va fi omorat, anunța Antena3.Asistentul a ajuns la spitalul de Urgența, in Reșița și dupa aceea a fost trimis la Timișoara. El…

- Doi cetateni romani, in carantina Doi cetateni români, transportati din China în Germania prin intermediul unor zboruri de evacuare medicala, initiate la nivelul Uniunii Europene, au fost adusi cu o aeronava militara la Bucuresti. Potrivit Ministerului Sanatatii, starea…

- 17 cetateni romani se afla la bordul unei nave de croaziera care este in carantina in portul japonez Yokohama, dupa ce la bordul acesteia s-au depistat mai multe cazuri de infectare cu coronavirus, a informat, joi, Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit sursei citate, Ambasada Romaniei la Tokyo a fost…

