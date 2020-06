Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a ucis cel putin 392.878 de persoane in intreaga lume de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale vineri la 19:00 GMT, potrivit Agerpres.Peste 6.696.690 de cazuri de infectie cu noul coronavirus au fost oficial diagnosticate…

- Cele doua persoane cautate dupa ce au anuntat ca s-au ratacit in zona manastirii Feredeu din judetul Arad au fost gasite, neavand nevoie de ingrijiri medicale.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad a anuntat ca cele doua persoane au fost gasite de catre echipajul SVSU Covasant.…

- Patru persoane din judetul Tulcea care ar fi racolat si exploatat prin prostitutie mai multe tinere au fost arestate preventiv, in urma unor perchezitii facute de politisti si procurorii DIICOT Tulcea. Tinerele racolate prin metoda "lover boy" erau exploatate in tari precum Olanda, Germania, Spania…

- Luni seara, cei doi barbați de origine araba, acuzați ca au produs spirtul contrafacut, au fost arestați preventiv pentru o perioada de 30 de zile. 10 persoane din județul Iași și-au pierdut viața, dupa ce au consumat alcoolul sanitar.