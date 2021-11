Stiri pe aceeasi tema

- Sapte magazine si o banca au fost amendati cu suma totala de 260.000 de lei in urma unor controale facute, vineri, de Comandamentul Special Black Friday al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Totodata, au fost emise 7 decizii de incetare a practicii comerciale incorecte si…

- Potrivit ANPC, vineri, Comandamentul Special Black Friday a verificat 10 mari operatori economici din intreaga tara, care promovau reduceri speciale in aceasta perioada. Au fost gasite nereguli la opt dintre acestia: Grup Editorial Litera SRL – , HCV International SRL – , Electronic Word SRL – , Jysk…

- LISTA| Amenzi de 260.000 lei de Black Friday 2021: Magazinele unde au fost inregistrate nereguli Amenzi de 260.000 lei de Black Friday 2021: Magazinele unde au fost inregistrate nereguli Comandamentul Special Black Friday a identificat 8 operatori economici la care au fost inregistrate nereguli. In…

- ANPC a anunțat ca a amendat opt companii, printre care Orange România și Jysk, dupa ce verificarile au scos la iveala nereguli legate de campaniile de Black Friday. Cuantumul total al amenzilor a fost de 260.000 lei. Reamintim ca joi au fost amendați 11 retaileri, cu suma totala de 275.000 lei.Ce…

- Volumul total al tranzactiilor inregistrate in aceasta dimineața, in prima jumtate de ora de cand a inceput Black Friday, se ridica la valoarea de 1,99 milioane de lei, in scadere 72,08% fata de anul anterior, iar numarul total de tranzactii se situa la 5.273, cu aproape 40% sub nivelul din 2020. Valoarea…

- Valoarea medie a cosului de cumparaturi inregistrata vineri, in primele 30 de minute de la startul campaniei de reduceri Black Friday 2021, se situa la 322 de lei, in timp ce numarul mediu de tranzactii era de 14 pe minut, arata datele in timp real ale procesatorului de plati online PayU, conform…

- Hellenic Telecommunications Organization S.A. (“OTE”) anunța ca vanzarea cotei sale de 54% din acțiunile Telekom Romania Communications S.A. (“TKR”) catre Orange Romania s-a finalizat astazi cu succes. Valoarea finala a fost de 295,6 milioane euro. OTE estimeaza distribuirea catre acționari a sumei…

- Potrivit raportului procedurii de atribuire pentru prestarea de servicii sociale rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilitați in localitatea Garbova pentru 62 de persoane adulte cu handicap intocmit de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Alba, la achiziția publica s-au…