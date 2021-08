Șapte destinații turistice din România care nu erau populare acum 20 de ani La finalul unui sezon estival in care numarul de turiști din unitațile de cazare și de pe șosele a batut record dupa record, un studiu al platformei de rezervari hoteliere Travelminit.ro arata ca romanii s-au orientat anul acesta și spre destinații care in urma cu ceva ani nici macar nu existau pe harta turistica a țarii noastre. Astfel destinații precum Viscri, Criț, Saschiz din județul Brasov, zona lacului Tarnița de langa Cluj, sate precum Lunca de Sus din județul Harghita, satul Breb din Maramureș si multe altele in care nu se facea turism la nivelul actual, primesc acum mii de turiști și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

