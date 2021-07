Stiri pe aceeasi tema

- Accident teribil in Ucraina, langa Kiev, unde un autoturism Volkswagen Golf in care se aflau 16 persoane, dintre care 7 copii in portbagaj, s-a rasturnat duminica seara. Soferul si fiul sau vitreg de 7 ani au murit, iar doi copii au fost internati in stare grava la spital, potrivit publicatiei ucrainene…

- Un accident teribil s-a petrecut langa Kiev, in districtul Boryspil, unde un Volkswagen Golf s-a rasturnat. In mașina erau 16 persoane, 7 dintre acestea, in portbagaj. Șoferul și un baiat de 7 ani au murit, iar alți doi copii au fost internați in stare grava.

- Tragedie langa Kiev, Ucraina, dupa ce un Volkswagen Golf in care se aflau nu mai putin de 16 persoane, s-a rasturnat pe un drum din Revne. Un grav accident de circulatie s-a produs, duminica seara, pe un drum din Ucraina, dupa ce o masina in care se aflau 16 oameni, s-a rasturnat. ATP Motors. Campanii…

- Soferul unui BMW, un tanar de 27 de ani, s-a ales cu dosar penal pentru vatamare corporala din culpa si distrugere, dar si pentru ca nu a oprit la semnalele politistilor. Barbatul a fugit cu masina prin oras, iar cursa nebuna s-a terminat cum nu se poate mai prost.

- Patru persoane au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat pe camp. Printre victime sunt doi copii. Accidentul a avut loc pe Drumul Național 1F. Potrivit echipelor de intervenție, accidentul s-a produs luni, pe DN1F/E81 intre Zalau și Cluj-Napoca, potrivit mediafax.ro.…

- CHIȘINAU, 17 iunie - Sputnik. Un taximetrist și doi pasageri au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau a derapat de pe șosea. Accidentul a avut loc joi seara in apropiere de localitatea Sarata-Galbena din raionul Hancești. © Pixabay / 99mimimiDe ce OMS vrea sa le interzica femeilor sa consume…

- O mașina in care se aflau cinci persoane cu varste cuprinse intre 20 și 25 ani a ieșit de pe șosea, a intrat intr-o curte, s-a rasturnat și a lovit o casa. Cele cinci victime au ajuns la spital, una dintre persoane fiind in stare de inconștiența. Accidentul rutier s-a produs duminica dimineața,…

- Cel puțin șapte persoane au murit, dupa ce o barca supraîncarcata s-a rasturnat pe un lac de pe Insula Java, dupa ce turiștii de la bord au dorit sa își faca un selfie, a declarat duminica poliția indoneziana, relateaza AFP. Accidentul s-a întâmplat sâmbata în…