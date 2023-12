Stiri pe aceeasi tema

- Opt tineri subofițeri iși incep de astazi cariera militara alaturi de noi și sunt pregatiți sa iși indeplineasca cu succes misiunile ce le vor fi incredințate. Comanda unitații le-a adus la cunoștința cateva aspecte despre istoricul unitații, complexitatea și importanța misiunilor desfașurate in cele…

- La data de 14 noiembrie a.c., in jurul orei 18.00, Poliția Municipiului Moinești a fost sesizata despre faptul ca, pe strada 1 Mai din municipiu ar fi avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari a rezultat ca, un tanar, de 28 de ani, din orașul Comanești, in timp ce…

- La data de 06 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Bacau au depistat in trafic, pe DN2 – E85, in localitatea Racaciuni, un ansamblu de vehicule compus dintr-o autoutilitara ce tracta o semiremorca incarcata cu material lemnos, condus de un barbat, de 36 de ani, din județul Neamț. In urma verificarilor…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean și ai Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau sunt prezenți la “Bursa locurilor de munca” organizata de AJOFM Bacau, ce se desfașoara la Muzeul de Istorie “Iulian Antonescu” (vizavi de biserica Precista), din municipiul Bacau. Jandarmii bacauani sunt…

- La data de 24 octombrie a.c., in jurul orei 21.30, o patrula de poliție din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Onești a depistat in flagrant delict, un barbat de 40 de ani, in timp ce conducea un utilaj agricol ce tracta o remorca incarcata cu material lemnos, in comuna Manastirea Cașin, aflandu-se sub…

- In urma unor activitați de control la regimul silvic, polițiștii din Moinești au confiscat de la un barbat de 52 de ani, din municipiu, cantitatea de 38 de m.c. de material lemnos, in valoare de peste 11.000 de lei. Din verificari a reieșit faptul ca, in perioada februarie – octombrie 2023, barbatul…

- Polițiștii Biroului Rutier din Onești au efectuat o captura semnificativa astazi, confiscand 31 de metri cubi de material lemnos in urma unei operațiuni desfașurate pe strada Oituz din localitate. Incidentul a avut loc cand polițiștii au oprit un ansamblu de vehicule care transporta material lemnos…

- Ansamblul vocal „Bradulețul”, alcatuit din șapte talentați elevi ai Scolii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu ” din Comanesti, a stralucit la Festivalul Național „Cant și joc de la moșii noștri”, desfașurat recent, obținand distincția cea mai inalta, Premiul I. Acești tineri artiști talentați care au adus bucurie…