Stiri pe aceeasi tema

- Sapte activisti pentru clima care protestau impotriva schimbarilor climatice au escaladat duminica Fantana Trevi (Fontana di Trevi) din Roma si au turnat carbune lichid in apa pentru a o colora in negru, relateaza Reuters.

- Inca un autocamion care transporta ilegal o mare cantitate de lemn a fost sechestrat de poliție in urma unei sesizari venite de la activistul de mediu Daniel Bodnar. Marți, in jurul orei 17.15, polițiștii de la Secția Rurala Vama au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul ca pe raza satului ...

- Italia va promova o lege care sa impuna amenzi severe, cuprinse intre 10.000 și 60.000 de euro, vandalilor care deterioreaza monumente sau alte obiective culturale, pentru a ajuta la plata reparațiilor și curațarii acestora, relateaza Euronews. La o ședința a Cabinetului de marți, 11 aprilie, guvernul…

- Activisti de mediu au innegrit apa unei fantani din Piazza di Spagna din Roma, in timpul unui protest care, sustin acestia, evoca un scenariu de "sfarsit al lumii", informeaza AFP, potrivit Agerpres.Trei militanti ai organizatiei Last Generation au turnat carbune lichid vegetal in Fontana della Barcaccia,…

- In cursul anului trecut la numarul unic 112 au fost sesizate de catre activiștii de mediu 69 de transporturi de material lemnos suspecte a fi ilegale acest lucru confirmandu-se doar in 29 de cazuri. Așa indica un raport al Inspectoratului Județean de Poliție prezentat in ședința Colegiului Prefectura…