SAPTAMANA PATIMILOR. In aceasta saptamana, de duminica si pana vineri, se savarseste slujba Deniilor, randuieli de o mare frumusete, care evidentiaza momentele dramatice legate de Patimile si Jertfa Mantuitorului Iisus Hristos. Doua dintre aceste au o semnificatie aparte si o structura speciala. Astfel, Denia din Joia Patimilor, cunoscuta si sub numele de Denia celor 12 Evanghelii, recapituleaza si actualizeaza in constiinta credinciosilor istoria mantuirii, incepand cu Cina cea de Taina si continuand cu prinderea Mantuitorului in gradina Ghetsimani, aducerea Lui la arhiereii Ana si Caiafa,…