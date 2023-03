Saptamana incepe cu energie – 5 noi piese Kontor te pun in miscare saptamana aceasta Cele cinci melodii noi recent lansate sigur te vor face sa iți incepei saptamana cu energie și vibrații bune. Aceste piese sunt coloana sonora perfecta pentru a va incepe ziua și pentru a te aduce in mood-ul potrivit pentru orice provocari intalnești. Pregatește-te sa incepi saptamana cu aceste noi lansari incredibile. Cele 5 piese sunt o combinație magistrala de muzica electronica și dance, cu sintetizatoare puternice și producție dinamica, care te vor duce intr-o calatorie captivanta prin lumea muzicii dance. Indiferent ca ești un vizitator experimentat de club sau doar cineva care cauta un… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

