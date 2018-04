Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Suceava, in colaborare cu furnizorii de servicii medicale, cu unitațile administrativ teritoriale cu asistența medicala comunitara, celebreaza Saptamana Europeana a Vaccinarii, in perioada 23-29 aprilie 2018. Aceasta campanie are scopul de a sublinia necesitatea…

- Directia de Sanatate Publica celebreaza Saptamana Europeana a Vaccinarii (SEV), in perioada 23-29 aprilie 2018. In contextul in care, in Romania, rata de vaccinare a scazut dramatic in ultimii ani, Saptamana Europeana a vaccinarii reprezinta un eveniment pe care ministrul Sanatații dorește sa il marcheze…

- Directia de Sanatate Publica Prahova celebreaza Saptamana Europeana a Vaccinarii, in perioada 23-29 aprilie 2018. SEV 2018 are scopul de a sublinia necesitatea de actiuni COLECTIVE, pentru a garanta ca fiecare persoana este protejata de bolile prevenibile prin vaccinare. Tema din acest an “Sa ne protejam…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Dambovita, in colaborare cu Spitalul Judetean de Urgenta Tar-goviste, celebreaza Saptamana Europeana a Vaccinarii, in perioada 23-29 aprilie 2018. Saptamana Europeana a Vaccinarii (SEV) este o initiativa regionala condusa si coordonata de Biroul Regional OMS…

- Startul "Saptamanii imunizarilor" va fi dat astazi in Capitala. Ministerul Sanatații va organiza in Gradina Publica "Ștefan cel Mare" o campanie de informare privind importanta vaccinarii impotriva cancerului de col uterin.

- In perioada 23-29 aprilie 2018, Directia de Sanatate Publica a Judetului Vrancea, in colaborare cu CAS Vrancea, va derula Saptamana Europeana a Vaccinarii, care are scopul de a sublinia necesitatea de actiuni colective, pentru a garanta ca fiecare persoana este protejata de bolile…

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Bistrita-Nasaud, in colaborare cu cabinetele medicilor de familie, celebreaza Saptamana Europeana a Vaccinarii, in perioada 23-29 aprilie 2018. Saptamana Europeana a Vaccinarii (SEV) este o initiativa regionala condusa si coordonata de Biroul Regional OMS pentru…

- Directia de Sanatate Publica, filiala Alba a Crucii Rosii si Asociatia Speromax Alba au lansat campania "Niciodata singur", actiune care cuprinde vizite de socializare si sprijin practic la domiciliul unor varstnici izolati si activitati si companie in camine de batrani, precum si acordarea de ajutor…