Săptămâna Comediei revine la Brașov. Biletele au fost puse în vânzare Festivalul Saptamana Comediei revine la Brașov in perioada 18-24 iulie. Biletele sunt deja in vanzare. Saptamana Comediei, unul dintre cele mai indragite și așteptate evenimente culturale ale Brașovului, revine cu cea de-a IX-a ediție anul acesta, intre 18 – 24 iulie, la Teatrul Sica Alexandrescu și la Cinema Astra . Și ediția din acest an aduce doua secțiuni in festival, una de teatru și una de film. Programul complet al festivalului va fi disponibil in curand pe www.saptamanacomediei.ro iar biletele au fost puse in vanzare pe www.biletebrasov.ro . Șase spectacole in premiera Secțiunea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

