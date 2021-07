Stiri pe aceeasi tema

- Elevii lui Nicolae Constantin se vor intoarce la programul clasic, cu cate doua antrenamente zilnice, dar saptamana aceasta va fi completata și cu nu mai puțin de trei jocuri test, adversarele ”lupilor” urmand sa fie Petrolul 95 (astazi, ora 18,00, la Sala Sporturilor Olimpia), Unirea Ungheni (maine)…

- Farul Constanța și Chindia Targoviște se intalnesc intr-un meci amical, astazi, de la ora 18:00, in cantonamentul din Brașov. Partida nu este transmisa la TV, dar poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Farul - Chindia, liveTEXT de la 18:00 Farul și Chindia au o relație speciala. In aceasta…

- Echipa de fotbal Farul Constanta a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri, intr-un meci amical desfasurat pe Stadionul Tineretului din Brasov, potrivit site-ului gruparii argesene, potrivit Agerpres. Farul s-a impus prin golul marcat de Andrei Artean (5), cu o lovitura de…

- Intrați in cea de-a doua saptamana a pregatirilor din aceasta vara, petroliștii maresc, treptat, intensitatea antrenamentelor. Zile cu regim de semi-cantonament, apoi, primul meci, petroliștii urmand sa bifeze 12 zile de antrenamente, fara pauza, inainte de primele libere, pe care le va acorda echipei…

- George Marin Petrolul a inceput pregatirile. Conferința de presa organizata ieri la stadionul „Ilie Oana” a adus prea puțina lumina in ceea ce privește starea echipei pentru noul sezon al Ligii a II-a. Insa lucrurile se mișca, activitatea nu stagneaza, conducerea administrativa fiind cea mai ocupata…

- Dupa ce a ”evitat” calificarea in barajul de promovare in eșalonul secund, pierzand meciurile din 2021 ”pe banda rulanta”, CS Blejoi a decis ca este prea devreme pentru a da vacanța fotbaliștilor, astfel ca antrenorul Razvan Vlad continua programul antrenamentelor, cu cateva meciuri amicale care sa…

- Chindia Targoviște și Astra Giurgiu se intalnesc astazi, de la ora 14:00, in runda cu numarul 4 din play-out-ul Ligii 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și e televizata pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei cu numarul 4 din play-out Chindia Targoviște…

- Cu trei etape inainte de finele turneului play out, FC Farul si a asigurat matematic prezenta in urmatorul sezon al Ligii a 2 a. Obiectivul din play out al "marinarilor" e ca, la final, sa ocupe locul intai in clasament. Ianis Zicu spune ca, in ultimii doi ani, de cand a venit el la Constanta, echipa…