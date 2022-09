Stiri pe aceeasi tema

- Nou scandal din cauza banilor de la Budapesta! Copiii romanilor din Huedin sunt primiți la gradinițe doar daca știu limba maghiara. Reprezentanții Parohiei Reformate din localitate au anunțat ca la instituția de invațamant pot sa vina și copii romani, dar predarea se va face exclusiv in limba machiara.…

- ◉ Tot confortul pentru un invațamant de calitate ◉ Administrația a prevazut proiecte educaționale pentru fiecare sat al comunei Primarul Niculae Raul Gabriel pariaza pe Educație și a prevazut investiții importante pentru fiecare sat al comunei Ganeasa Anul acesta, copiii din comuna Ganeasa se vor bucura…

- Limba romana calcata in picioare din nou la Targu Mureș, unde primarul Soos Zoltan amplaseaza statui pe banda rulanta, desigur fara a afișa numele in limba romana! Cați vorbitori de limba latina mai avem in Targu Mureș nu știm, dar știm sigur ca de la „Iohannes de Hunyad" la „Janos Hunyadi" mai este…

- Stabilit la 10.000 de kilometri departare de locurile natale, Daniel Rednic, 44 de ani, fost fotbalist la Dinamo și U Craiova, a vorbit pentru „Libertatea” despre viața de zi cu zi de peste Ocean, in oglinda cu ce se intampla in țara natala. A plecat de 12 ani din Romania, este cetațean american, locuiește…

- In Satu Mare poți avea surpriza de a primi rezultatele analizelor medicale in limba maghiara deși ai platit in moneda romaneasca iar medicul a vorbit la consultație in limba romana. Potrivit jurnaldesatumare.ro, o satmareanca a primit rezultatul analizelor medicale in limba maghiara. Atunci cand…

- Primaria Carei a virat din bugetul local suma de 70 de mii de lei pentru Rally Raid, eveniment automobilistic Baja Satu Mare ca etapa din ,,Campionatul National de Rally Raid al Romaniei, etapa in Campionatul National Maghiar de Rally Raid si va conta in Central Europe Zone (CEZ),,. Organizatorii nu…