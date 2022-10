Stiri pe aceeasi tema

- Ozana Barabancea, jurata de la „Te cunosc de undeva”, este o femeie extrem de puternica, insa ce a facut-o sa treaca peste greutați este credința in Dumnezeu. Vedeta a trecut printr-o neplacere (n.r. accidentul fiului ei), insa acum ea și familia ei sunt bine, așa ca a povestit pentru Click! noutați…

- Vera, fetița mijlocie a Laurei Cosoi, a implinit astazi 2 ani, iar actrița a postat pe contul de socializare, un mesaj emoționant. Vera sarbatorește astazi și ziua numelui, de Sf. Maria. Vedeta are trei fete cu soțul ei Cosmin Curticapean. „Vera noastra buna și draga, copil bun si senin, te iubim nemarginit.…

- Anamaria Prodan implinește in luna decembrie a acestui an 50 de ani și spune ca vrea sa arate perfect. Vedeta face eforturi pentru silueta ei, intr-un interviu pentru Click a dezvaluit la ce a renunțat pentru a avea un corp armonios. Impresara are un regim alimentar echilibrat, mananca sanatos, și a…

- Mirela Vaida și-a surprins fanii cu o veste neașteptata. Prezentatoarea de la „Acces Direct” iși mai dorește copii și nu exclude varianta de a deveni mama pentru a patra oara. Prezenta la petrecerea lui Pepe, prezentatoarea de la Antena Stars a facut o gluma cand a vazut-o pe Alina Pușcaș cu fiul artistului…