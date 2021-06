Garda de Mediu a anuntat, joi, ca a fost facut un control la Santierul Naval Damen Mangalia, constatandu-se poluarea apei in zona docurilor de reparatii nave. “Comisarii au constatat ca in apa din acvatoriul portuar s-au antrenat reziduuri pe timpul andocarii unei nave aflata la reparatii in docul nr. 3. Apa folosita la inundarea docului a fost scoasa cu ajutorul pompelor, astfel incat slamul depus pe fundul docului a fost antrenat, formandu-se o spuma amestecata cu namol”, a transmis Garda de Mediu. In urma neregulilor constatate Santierul Naval Damen Mangalia a fost amendat cu doua sanctiuni…