- Agenția pentru Supraveghere Tehnica s-a autosesizat in cazul șantierului in construcție a obiectivelor din strada Calea Orheiului municipiul Chișinau. In rezultatul examinarii șantierului, Agenția a constatat ca lucrarile de construire la obiectiv se afla la faza de execuție a lucrarilor de betonare…

- Avea 20 de ani cand a inceput sa se prostitueze, iar de atunci, a trecut deja un deceniu, timp in care a incercat, de cateva ori, sa-și gaseasca un loc de munca, dar fara succes. Intre timp, facut 2 copii, unul cu un un consumator de droguri, iar altul – cu un client pe care l-a deservit. Consuma și…

- Primaria mun. Chișinau vine cu precizari, dupa ce ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a anunțat ca Agenția de Supraveghere Tehnica va sesiza Centrul Național Anticorupție referitor la o construcție de pe strada Calea Orheiului din capitala, dand de ințeles ca autoritațile…

- Ministerul Culturii impreuna cu Agenția de Investiții „Invest Moldova”, cu suportul partenerului strategic Activitatea de susținere a Competitivitații in Industria Ușoara și cea a Turismului, va organiza cea de-a doua ediție a evenimentului Moldova Tourism Forum 2022, care va avea loc la sfarsitul lunii…

- Lucrarile executate la rețeaua de canalizare, pe strada Dorin Pavel, din Municipiul Sebeș, pun in mare pericol cetațenii care locuiesc in zona, din cauza unei gropi lasate nesemnalizate. O sebeșanca, care locuiește in zona, a expus problema printr-un mesaj pe care l-a publicat pe pagina sa de socializare,…

- In perioada 24-26 iunie 2022, o delegație a Consiliului Județean Maramureș, alcatuita din consilierii județeni Adrian Nicolae Filip și Adrian Vasile Vlad, a luat parte la doua evenimente de anvergura organizate de Consiliul Raional Strașeni, cu scopul de a analiza și identifica oportunitați de dezvoltare…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat decretul de avansare in grad a general-maiorului Igor Konașenkov, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii de la Moscova, informeaza Agenția TASS . Ultimul este originar din Republica Moldova.

- In acest weekend primaria Chisinau a marcat 4 benzi in apropiere de intersectia Calea Orheiului cu strada Studenților, transmite piataauto.md. Cele 4 benzi sint prezente doar pe ultimele circa 100 metri inainte de intersectie. Practic, cele 3 benzi existente pe toata durata Caii Orheiului, linga intersectie…