Stiri pe aceeasi tema

- UMB, rușinos pe DEx12 Colonești-Pitești, scrie pe Facebook Asociația Pro Infrastructura. „Din pacate, acesta este unul din șantierele unde se vede foarte clar ceea ce v-am avertizat inca din 2022 ca se va intampla: depașirea capacitații grupului de companii UMB. Simplu spus, cei de la UMB s-au intins…

- Asociația Pro Infrastructura critica modul in care UMB avanseaza pe șantierul drumului expres DEx12 Colonești-Pitești. Aceștia susțin ca stadiul fizic al lucrarilor este mult prea mic, cauza fiind faptul ca Umbrarescu a luat mai multe lucrari decat poate gestiona. „Din pacate, acesta este unul din șantierele…

- ”UMB, rusinos pe DEx12 Colonesti-Pitesti”, au scris, vineri, pe Facebook, cei de la Asociatia Pro Infrastructura. Acestia afirma ca este unul din santierele unde se vede foarte clar depasirea capacitatii grupului de companii UMB. ”Simplu spus, cei de la UMB s-au intins mai mult decat le e plapuma. Au…

- O manifestație de susținere fața de medicul „cu Kalașnikov” de la Spitalul Clinic Republican (SCR) s-a organizat duminica, 23 iulie curent, in Piața Marii Adunari Naționale (PMAN), unde are loc expoziția „Basarabenii in Gulag”. Mai multe videouri au aparut pe pagina de Facebook a Democrației Acasa,…

- Doisprezece dintre membrii lotului olimpic de matematica din 1988 au aparut intr-o postare a lui Nicușor Dan pe Facebook. O jurnalista i-a cautat: care mai sunt in țara, care au plecat, ce s-a intamplat cu acești „olimpici”. Și abia acum povestea lor ne vorbește noua și e oglinda in care ne reflectam. Ce…

- Aeroportul International Brasov-Ghimbav a fost inaugurat in urma cu nici doua saptamani, dar deja au aparut probleme mari in activitatea acestuia. Principala este legata de programul foarte scurt, de doar 12 ore, de la 7.00 la 19.00. Din cauza acestui program limitat, se inregistreaza situatii in care,…

- Cartofii noi din Romania se vand cu 14 lei kilogramul intr-un cunoscut hipermarket. Prețul este unul mare in raport cu salariile și pensiile din țara. Imaginile revoltatoare au fost distribuite pe pagina de Facebook a Asociației pentru Protecția Consumatorilor din Romania. Clienții sunt revoltați și…

- Profesorul universitar Valerius M. Ciuca, fost judecator la Tribunalul UE, prezinta pe pagina lui de Facebook "cazul Horodniceanu". "Cam asa a fost si cu Doamna Kovesi ...", isi incepe el postarea pe care va invitam sa o cititi in randurile de mai jos: Cam asa a fost si cu Doamna Kovesi ... Nu asa se…