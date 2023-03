Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a decis acordarea de asistența internaționala cu titlu gratuit Republicii Arabe Siriene, avand in vedere cutremurul major produs pe 6 februarie in Turcia. Seismul produs in regiunea Gaziantep a afectat și Republica Araba Siriana. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a hotarat:…

- Trebuie facuta reforma pensiilor pentru 80% din veniturile pe care le avem merg catre asistența și salariile administrației publice, a declarat Alin Chitu, secretar de stat in Ministerul Finanțelor.

- O noua ancheta penala la Primaria Iași. Direcția Generala Anticorupție ar fi solicitat documente legate de organizarea spectacolului de Revelion. Potrivit publicației Ziarul de Iași, Direcția verifica modul in care a fost atribuit contractul de organizare al spectacolului de Revelion din acest an. …

- O asociere de firme condusa de Conest este singurul ofertant la o licitatie a Primariei privind noi lucrari la reteaua de termoficare. Contractul are o valoare estimata de peste 55 milioane lei si, in prezent, oferta asocierii este in faza de evaluare financiara. Din asociere mai fac parte companiile…

- Comisia Europeana nu va acorda Ungariei cele 22 miliarde de euro sub forma de fonduri de coeziune care ii revin pana cand Budapesta nu va garanta ca programele de utilizare a acestora respecta Carta Europeana a Drepturilor Fundamentale in materie de independenta judiciara, legi ale

- Carla"s Dreams este capul de afis al Revelionului in strada organizat de Primaria Iasi. Ceilalti artisti sunt Ovidiu Lipan Tandarica, Keo si Andreea Lazar. Numele acestora apar in caietul de sarcini aferent achizitiei de servicii pentru organizarea evenimentului. Procedura este una formala, castigatorul…

- Val de reclamații impotriva arabilor de la Shaormeriile Dania. Aparute in peisajul ieșean in cursul acestui an, shaormeriile Dania au ajuns acum la 3 puncte de lucru, din care doar unul are autorizație de funcționare de la Primarie. Vecinii shaormeriilor de la Gara și de pe Independenței sunt exasperați…

- Modernizarea Spitalului de Pneumoftiziologie de la Leamna, un obiectiv pe care Consiliul Județean (CJ) Dolj și l-a propus inca din 2019, va trece pana la urma in seama Companiei Naționale de Investiții (CNI). CJ nu a gasit in tot acest timp fondurile necesare demararii investiției – circa 5 milioane…