Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele finlandez Sauli Niinisto se deplaseaza joi in Turcia, unde urmeaza sa se intalneasca vineri cu Recep Tayyip Erdogan, intr-un moment in care Ankara s-a declarat gata sa finalizeze ratificarea aderarii statului nordic la NATO, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

- Turcii vor fi chemați sa voteze in cadrul alegerilor prezidențiale și parlamentare la jumatatea lunii mai, cu o luna mai devreme decat programarea inițiala, a anunțat vineri, 10 martie, președintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters . „Națiunea noastra va merge la urne pentru a-și alege președintele…

- Parlamentul de la Budapesta se va pronunta la inceputul lunii martie asupra aderarii Finlandei si a Suediei la NATO, potrivit agendei publicate miercuri, scrie Agerpres preluand agenția France Presse. Parlamentarii ungari vor dezbate chestiunea saptamana viitoare, iar apoi va urma un vot separat pentru…

- Numarul celor care si-au pierdut viata in sud-estul Turciei si in nordul Siriei in cutremurele de acum doua zile se apropie de 12 mii. Numai in Turcia sunt peste 9 mii de morti, potrivit celui mai nou bilant anuntat chiar de presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, care a mers astazi in orasul Kahraman…

- Creste bilantul cutremurului de acum doua zile din sud-estul Turciei si din nordul Siriei. Cele mai noi date indica peste 11.200 de morti, dintre care aproape 8.600 numai in Turcia. Numarul victimelor a fost anuntat chiar de presedintele tarii, Recep Tayyip Erdogan, care a mers, astazi, in orasul Kahramanmaras,…

- Turcia este singurul membru NATO care nu s-a angajat inca sa ratifice aderarea celor doua țari nordice. Suedia și Finlanda trebuie sa extradeze zeci de opozanți politici pe care Ankara ii considera teroriști pentru ca Turcia sa aprobe candidatura lor comuna la NATO, a declarat duminica președintele…

- Suedia și Finlanda trebuie sa extradeze peste o suta de opozanți politici pe care Ankara ii considera teroriști pentru ca Turcia sa aprobe candidatura lor comuna la NATO, a declarat duminica președintele turc Recep Tayyip Erdogan, scrie Politico."In primul rand, trebuie sa extradeze aproape 130 de teroriști…

- „Oamenii s-au saturat de Erdogan. Spun ca este prea mult", a declarat pentru DPA Kemal Kilicdaroglu, liderul principalului partid secular de opozitie, Partidul Republican al Poporului (CHP).Majoritatea oamenilor duc dorul "democratiei, libertatii si justitiei", a adaugat el de la sediul partidului din…