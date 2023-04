Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul finlandez Sanna Marin a declarat miercuri ca demisioneaza de la conducerea Partidului Social Democrat (SDP) si ca va ramane simplu membru al noului parlament, dupa ce formatiunea sa a pierdut alegerile legislative desfasurate duminica

- Prim-ministrul finlandez Sanna Marin a declarat miercuri ca demisioneaza de la conducerea Partidului Social Democrat (SDP) si ca va ramane simplu membru al noului parlament, dupa ce formatiunea sa a pierdut alegerile legislative desfasurate duminica, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Fii…

- Finlandezii intra intr-o noua era politica dupa alegerile generale de duminica. Social-democratii premierului Sanna Marin au pierdut in fata conservatorilor care se pregatesc sa formeze un nou guvern.

- Prim-ministrul finlandez, Sanna Marin, a pierdut lupta pentru a ramane la putere dupa ce partidul sau social-democrat de centru-stanga (SDP) s-a clasat pe locul al treilea in alegerile legislative din 2 aprilie, dupa rivalii conservatori de la Partidul Coaliției Naționale și formațiunea de extrema-dreapta…

- Partidul Social-Democrat al sefei executivului finlandez Sanna Marin si rivalul sau de centru-dreapta se afla umar la umar in urma alegerilor legislative de duminica, urmate foarte aproape de extrema-dreapta, indica rezultatele partiale ale scrutinului citate de AFP si Reuters, conform Agerpres.Numaratoarea…

- Alegerile prezidențiale din Turcia vor avea loc pe 14 mai anul acesta. Aceasta data a fost anunțata de șeful statului Recep Tayyip Erdogan, scrie Reuters. Alegerile parlamentare vor avea loc in aceeași zi. Scrutinele nu au fost aminate nici macar din cauza cutremurelor care au avut loc la inceputul…

- Scandalul dintre Suedia și Turcia repoziționeaza Finlanda. Ministrul de Externe finlandez a declarat la televiziunea publica YLE ca Finlanda ar trebui sa ia in considerare optiunea de a adera la NATO fara Suedia dupa ce presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a exclus unda verde a Ankarei pentru candidatura…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anuntat joi ca isi va prezenta demisia pana pe 7 februarie. Jacinda Ardern a facut acest anunt surpriza in cadrul primei sale conferinte de presa din 2023. „Stiu ce presupune aceasta functie si stiu ca nu mai am suficient in rezervor. Este atat de simplu”,…