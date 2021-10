Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național al Banatului a predat astazi, 15 octombrie 2021, amplasamentul pentru construcția punctului muzeal de la Parța. Managerul Muzeului Național al Banatului, Claudiu Ilaș a fost prezent la fața locului, alaturi de reprezentanții firmei care a caștigat licitația și proiectant. „Este un moment…

- Muzeul Național al Banatului deține in colecțiile sale un important artefact apatinand epocii La Tene din sud-vestul Romaniei. Spada indoita a fost descoperita in urma cu aproximativ 50 de ani, intr-un mormant celtic aflat pe teritoriul actual al comunei Remetea Mare, județul Timiș.

- Cea de a cincea campanie arheologica de sapaturi la manastirea cisterciana de la Igriș au scos la suprafața noi descoperiri uimitoare. Anul acesta a avut loc cea de-a cincea campanie arheologica pe care Muzeul Național al Banatului o dezvolta in parteneriat cu Institutul de Arheologie al Universitații…

- Muzeul Național al Banatului aduce in fața publicului „Cruciada infranta la Timișoara”, un spectacol care reinvie evenimentul care a zguduit nu numai Timișoara și Banatul, ci intreaga Europa, in 1514. Ridicarea sub arme a cruciadei transformata in rascoala și destinul conducatorului, Gheorghe Doja,…

- Expoziția „Lumina Ingerilor. Dar divin” ajunge la Timișoara, la Muzeul Național al Banatului. Sunt peste 100 de lucrari de pictura și sculptura. Cele mai multe dintre picturi sunt semnate de artistul Mihai Teodor Olteanu și inspirate din universul artistului renascentist Michelangelo Buonarroti. Celelalte…

- Un singur candidat inscris pentru concursul de director pentru Muzeul Național de Arta Timișoara. Termenul de aplicare a fost 20 iulie, iar in 27 august vor fi publicate rezultatele finale, dupa contestații, care sunt puțin probabile.