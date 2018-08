Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile americane impotriva Rusiei vor ramane in vigoare pana cand aceasta isi va schimba comportamentul, a declarat vineri consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, transmite Reuters. 'Sanctiunile raman in vigoare si vor ramane in vigoare pana la schimbarea ceruta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a considerat miercuri "contraproductive" si "lipsite de sens" sanctiunile Statelor Unite impotriva Rusiei, care au fost intarite in ultimele saptamani dupa intalnirea sa cu Donald Trump, informeaza France Presse si Reuters. "In ceea ce priveste sanctiunile, aceste actiuni…

- Ministrul-adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat marti ca noile sanctiuni ale Statelor Unite impotriva tarii sale sunt nefondate si a amenintat cu o reactie din partea Moscovei, informeaza Reuters. Statele Unite au anuntat marti sanctiuni impotriva a doi cetateni rusi,…

- Rusia este pusa la colt de SUA care condamna guvernul de la Moscova de folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentantii Casei Albe, la mai putin de 48 de ore dupa ce Departamentul de Stat a anuntat impunerea sanctiunilor…

- Marea Britanie doreste sa solicite Rusiei extradarea a doi barbati suspectati de atacul cu agentul neurotoxic Noviciok asupra fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei lui in orasul britanic Sulisbury, a anuntat luni The Guardian, citand surse guvernamentale si de securitate, informeaza Reuters.

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei „vor fi mentinute in starea lor actuala”, a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP.

