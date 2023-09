Stiri pe aceeasi tema

- Studenții au ramas fara reducerea de 90% la prețul biletelor de tren dupa ce Guvernul nu a publicat normele metodologice aferente Legii invațamantului. Eugen Tomac a publicat un mesaj dur pe Facebook prin care atrage atenția Guvernului in aceasta privința și cere repararea rapida a acestei situații:"Marea…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a atras atentia, marti seara, ca Romania se indreapta spre o recesiune, avand in vedere masurile pe care le pregateste Guvernul pentru a trece de impasul economic. Presedintele PMP a adaugat ca nimeni nu se supara daca premierul Marcel Ciolacu si-ar depune mandatul, in aceste…

- Bogdan Ivan, ministrul Digitalizarii, a precizat pe pagina sa de Facebook ca țara noastra este lider la nivel global in domeniul fizicii fotonucleare. „Astazi aniversam 10 ani de la inceputul celei mai sofisticate infrastructuri de cercetare din Romania – Laserul de la Magurele. Cu sprijinul Guvernului…

- PMP se va razboi cu Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) prin toate mijloacele legale, anunța Eugen Tomac dupa ce AEP a suspendat subvenția catre PMP. Presedintele PMP, Eugen Tomac, a scris, miercuri, pe Facebook, ca AEP a emis „o decizie nedreapta, nelegala si absolut fara nicio logica”. El a punctat…

- Uniunea Nationala a Studentilor din Romania anunta ca este alaturi de profesorii din tara aflati in greva, studentii membri ai organizatiei urmand sa poarte o bandana alba in timpul examenelor, in semn de solidaritate cu cadrele didactice. „Uniunea Nationala a Studentilor din Romania este alaturi de…