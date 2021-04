SĂNĂTATE – Tratamentele pentru pacienții cu hepatita C vor fi asigurate fără întrerupere Tratamentele pentru pacienții cu hepatita C vor fi asigurate fara intrerupere. O spune Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, care va prelungi valabilitatea contractelor cost-volum-rezultat in baza carora pacienții cu hepatita C beneficiaza de tratamente fara interferon pana la 30 iunie 2021. „Pana la data respectiva, CNAS va face toate demersurile necesare pentru incheierea unor noi contracte cost-volum-rezultat, care vor asigura continuitatea accesului pacienților cu hepatita C la tratamentele fara interferon. In cadrul misiunii CNAS de a asigura acces la tratamentele necesare pentru toți… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maramureșenii care s-au vaccinat impotriva coronavirus sau cei care au trecut prin boala ar putea primi niște facilitați. Deocamdata vorbim despre o propunere venita chiar din partea celor de la Direcția de Sanatate Publica Maramureș, directorul Rareș Pop recunoscand ca despre acest subiect s-a discutat…

- Incepand cu luna aprilie, conform anunțului facut de catre Casa Naționala de Asigurari de Sanatate, asigurații au șansa sa ridice medicamentele prescrise de la orice farmacie din țara, indiferent daca aceasta se afla sau nu in relație contractuala cu aceeași casa de asigurari de sanatate cu care este…

- Ca in județ au inceput sa apara depozitele de deșeuri ilegale nu mai este o noutate pentru nimeni. Chiar aproape de DN18, la Craciunești, se poate „admira” o astfel de groapa de gunoi ilegala, unde gasești de toate. De la PET-uri, sticle de bere la lana de oaie sau fel de fel de carpe. Trist este ca…

- CNAS va prelungi valabilitatea contractelor cost-volum-rezultat in baza carora pacientii cu hepatita C beneficiaza de tratamente fara interferon, de la data de 31 martie 2021 pana la 30 iunie 2021.Pana la data respectiva, CNAS va face toate demersurile necesare pentru incheierea unor noi contracte cost-volum-rezultat,…

- CNAS anunta, joi, ca va prelungi, pana la 30 iunie, valabilitatea contractelor cost-volum-rezultat in baza carora pacientii cu hepatita C beneficiaza de tratamente fara interferon, scrie News.ro. ”CNAS va prelungi valabilitatea contractelor cost-volum-rezultat in baza carora pacientii cu hepatita…

- Valabilitatea contractelor in baza carora pacientii cu hepatita C beneficiaza de tratamente fara interferon a fost prelungita de la data de 31 martie, pana la 30 iunie 2021, anunța Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

- CNAS anunta, joi, ca va prelungi, pana la 30 iunie, valabilitatea contractelor cost-volum-rezultat in baza carora pacientii cu hepatita C beneficiaza de tratamente fara interferon, anunța news.ro. ”CNAS va prelungi valabilitatea contractelor cost-volum-rezultat in baza carora pacientii cu…

- Reprezentantii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate au declarat ca vor incepe cat de curand negocierile pentru contractul cost-volum-rezultat privind tratamentul fara interferon al hepatitei C.