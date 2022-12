Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI și ai Poliției de Frontiera au reținut un alt membru al unui grup criminal, specializat in transportarea ilegala a cetațenilor din Ucraina in Moldova. Faptele au avut loc incepind cu februarie 2022. Barbații din Ucraina erau transportați prin diferite modalitați,…

- DOCUMENTE FALSE… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința a doi barbați, cu cetațenie R. Moldova, respectiv Ucraina, care au prezentat la controlul de frontiera permise de conducere false. Astfel, in data de 05 decembrie a.c., in…

- Polițiștii de frontiera au inițiat pe numele a doua persoane cercetari pentru deținerea și folosirea actelor falsificate. Sunt vizați in documentari un conațional și un cetațean al Azerbaidjanului. In punctul de trecere a frontierei Tudora s-a prezentat cetațeanul moldovean de 44 de ani, la volanul…

- Polițiștii de Frontiera de comun cu procurorii PCCOCS anunța reținerea a trei membri ai unui grup criminal organizat din nordul țarii, specializat in transportarea ilegala a barbaților din Ucraina in Moldova.

- Politistii de frontiera din punctul de trecere a frontierei Criva au refuzat intrarea in Moldova pentru un șofer de camion care folosea acte falsificate. La controlul trecerii frontierei, acesta a prezentat un permis de conducere cu semne de falsificare, anunța Poliția de frontiera.

- Polițiștii și procurorii PCCOCS au destructurat un grup infracțional din nordul țarii, specializat in transportarea ilegala a cetațenilor din Ucraina in Moldova, pentru a ajunge in UE, contra sumelor care variau intre 4000-11000 dolari americani. In speța, cei șase suspecți cu virstele cuprinse intre…

