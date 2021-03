Stiri pe aceeasi tema

- Noile restricții intra in vigoare duminica, nu in aceasta seara așa, cum se anunțase inițial. In localitațile cu rata de infectare mai mare de 4 la mie, circulatia persoanelor este restrictionata dupa ora 20.

Noile restricții pentru toata țara au fost adoptate de Guvern. Ele vor intra in vigoare incepand de maine, iar toți cetațenii Romaniei trebuie sa le cunoasca foarte bine. Iata lista completa

- Noile restricții pentru toata țara au fost adoptate de Guvern. Ele vor intra in vigoare incepand de maine, iar toți cetațenii Romaniei trebuie sa le cunoasca foarte bine. Iata lista completa

- Medicul Alexandru Rafila și-a aratat dezacordul privind noile reguli prin care se interzice circulația cetațenilor dupa ora 22:00. Reprezentantul Romaniei considera ca aceasta constrangere nu va face altceva decat sa contribuie și mai tare la oboseala pandemica pe care toata lumea o resimte. Noile masuri…

- Asociația Romana a organizatorilor de concerte și evenimente culturale saluta intenția Ministerului Culturii de a publica „Schemele de ajutor de stat și ajutor de minimis pentru susținerea sectorului cultural”. Citește și: Inca o angajare CONTROVERSATA facuta de PNL: fata unui fost ștab din…

- De un an și doua luni guvernanții nu gestioneaza aceasta pandemie, spune liderul PSD, Marcel Ciolacu, ca reacție la informațiile potrivit carora Executivul intenționeaza sa limiteze circulația in timpul...

- Cu o zi inainte de data intrarii in vigoare a noilor restrictii impuse de Comisia Nationala Extraordinara de Sanatate Publica, administratia Pietei Centrale din Chisinau nu cunoaste daca intra sau nu sub incidenta limitarilor. Directorul interimar al pietei, Ion Pintea, a declarat pentru IPN ca asteapta…

- De cand au intrat in vigoare noile restricții, la intrarea in țara sunt cozi și lume nervoasa la punctele de frontiera din vest. Si pentru ca așteapta mai mult verificarea documentelor, dar si pentru carantina impusa daca vin din țari aflate in zona galbena.