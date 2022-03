Samsung confirmă lansarea noilor telefoane Galaxy A53, A73 pe 17 martie Samsung continua evenimentele de lansare din 2022 si dupa cel Unpacked dedicat lui Galaxy S22 de pe 9 februarie, acum ne pregateste unul si pe 17 martie. De aceasta data e vorba despre noi telefoane Galaxy A, mai precis Samsung Galaxy A53 si A73. Samsung a fost prolifica in ultima saptamana, lansand telefoanele Galaxy A13 si A23 , dar si Galaxy F23, M23 si M33. Acum vor sosi Samsung Galaxy A53, succesorul lui Galaxy A52 si A52s, dar si Galaxy A73, telefonul care inaugureaza camera de 108 megapixeli in seria Galaxy A. Iata cum arata dotarile pe care le va etala Galaxy A53: Display: 6.5 inch, AMOLED,… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

