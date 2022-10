Samsung aduce Tizen OS pe alte mărci de televizoare La doar cateva zile dupa ce LG a adus webOS Hub pe alte televizoare, Samsung ii da imediat raspunsul si aduce Tizen OS pe alte marci de TV-uri. Saptamana trecuta anunta ca LG va permite producatorilor third party de televizoare sa ii foloseasca platforma webOS Hub. Acum Samsung face acelasi lucru cu Tizen OS. Compania sud coreeana va licentia Tizen OS TV pentru modele non Samsung pentru prima data. Primii parteneri sunt Akai, RCA, Bauhn, Linsar, Sunny si Vispera. Televizoarele acestor branduri sunt vandute in Europa, Australia si Noua Zeelanda. Odata cu Tizen OS televizoarele primesc si Samsung… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

