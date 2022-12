Samsung a pus un televizor vertical pe frigiderul nou Family Hub Plus Smart

Stiri pe aceeasi tema

- Lumea de astazi a inceput sa se invarta in mare parte in jurul internetului. Deși internetul nu exista de foarte mult timp, acesta a schimbat total modul in care oamenii interacționeaza in prezent, iar viața noastra este total diferita de la apariția internetului. Evident, dupa apariția internetului…

- „Another Love” capata o noua forma prin intermediul unei colaborari dintre AINT, Strobe și Bel Galiacho. Cu ritmuri mai alerte decat cele prezente in varianta originala, și cu o voce feminina puternica, aceasta versiune a piesei „Another Love” are toate ingredientele necesare sa intre in atenția publicului.…

- Turbina s-a defectat! Niciun șofer nu-ți dorește sa auda acest diagnostic, dar lucrul acesta se intampla chiar in momentele cele mai nepotrivite. Nu e de mirare, daca ții cont de faptul ca o turbina este o „supusa” la condiții dificile. De exemplu, rotorul sau atinge 250 rpm și prin ea trec gaze de…

- Devialet a fost asociata in ultimii ani atat cu boxe cu bas fabulos si pret prohibitiv, cat si cu Huawei, avand o colaborare cu acestia. Acum trece intr-un nou segment, mai precis a lansat o boxa portabila premium, cu un pret ceva mai omenesc, de 800 de euro. Produsul se numeste Devialet Mania si vine…

- Intr-un clip postat pe TikTok, cantareața de 38 de ani poate fi vazuta in timp ce incearca sa-și ridice pleoapa in timpului show-ului, multe dintre comentariile ulterioare spunand ca a suferit ”o eroare mecanica”. Imbracata intr-o rochie argintie, cu aplicații din doze de sucuri, Katy se afla chiar…

- Care este, de fapt, diferența dintre un tester și un parfum original. Parfumul este mai mult decat un produs cosmetic. Toata lumea are macar o aroma pe care o adora, insa uneori prețurile pot fi piperate. Tocmai din acest motiv sunt persoane care se gandesc ca mai degraba sa apeleze la un tester. Ce…

- Sony a lansat a doua sa camera pentru vloggeri din seria ZV, ZF-1F, Fata de ZV-1, acest model renunta la cateva dintre dotarile premium pentru un pret mai mic. Un avantaj totusi e ca devine mai simplu de folosit si pentru incepatori. Sony ZV-1F are acelasi senzor de 20.1 megapixeli EXMOR RS CMOS ca…

- Bia TRS a reușit sa starneasca hohote de ras in platoul de la „iUmor”. Concurenta a fost votata sa mearga mai departe, in finala show-ului de la Antena 1. Bianca, aka Bia TRS, i-a impresionat pe jurații iUmor cu dezinvoltura și talentul de a „impacheta“ realitatea intr-un scenariu savuros de comedie.…