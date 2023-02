Samsung a lansat ultima serie Galaxy S23. Ce preț și ce specificații are flagshipul Samsung, cel mai mare producator de telefoane din lume (la concurența cu Apple) a lansat o noua gama flagship Galaxy S23. Cele trei modele din gama, S23, S23+ și S23 Ultra, acopera toate tipurile de consumatori, de la tineri pana la oameni de afaceri. Bineințeles, daca sunt dispuși sa achite cel puțin 900 de euro pentru un telefon. Am avut ocazia astazi sa particip la un hands-on cu toata gama, iar primul lucru pe care il observi este calitatea materialelor și a ecranului. Desigur, nu este o surpriza fiind vorba de seria S varful de gama al Samsung. Ideea este ca se simte foarte bine in mana,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

