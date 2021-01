Samsung a început să fabrice ecrane OLED de 90Hz pentru laptop-uri Samsung este unul dintre cei mai importanți producatori de panouri OLED din intreaga lume, fie ca vorbim aici despre ecrane destinate folosirii pe smartphone-uri, tablete, laptop-uri sau chiar televizoare. De multe ori, pentru calitatea de care acestea dau dovada, mulți alți producatori de device-uri aleg sa integreze display-uri Samsung pe device-urile lor, chiar și Apple, printre alții. Divizia de display-uri a Samsung a anunțat in mod oficial ca are planuri mari in ceea ce privește dezvoltarea primelor panouri OLED cu rata de refresh de 90 Hz din lume și spune ca mai mulți producatori s-au… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- LG are in vedere ieșirea de pe piața smartphone-urilor in 2021, dupa ce a pierdut aproximativ 4,5 miliarde de dolari in ultimii cinci ani. Kwon Bong-seok, CEO LG a trimis zilele trecute un mesaj catre toți angajații, acesta susținand ca “va avea loc o mare schimbare” in segmentul smartphone. “De vreme…

- A trecut ceva timp de cand telefoanele pliabile au revenit pe piața, mai inovative și cu un aer mult mai cool. Samsung și Motorola au fost primele companii care au lansat smartphone-uri pliabile, Xiaomi este in proces de creare și testare, iar Apple se pare ca nu se grabește in acest sens, de abia acum…

- A trecut ceva timp de cand telefoanele pliabile au revenit pe piața, mai inovative și cu un aer mult mai cool. Samsung și Motorola au fost primele companii care au lansat smartphone-uri pliabile, Xiaomi este in proces de creare și testare, iar Apple se pare ca nu se grabește in acest sens, de abia acum…

- Seria Galaxy S21 este compusa din trei modele: S21, S21 Plus si S21 Ultra. Acestea impartasesc acelasi design si majoritatea facilitatilor, cu unele exceptii, dintre care cea mai notabila priveste partea foto. Toate cele trei modele se bazeaza pe noul chipset Exynos 2100 si au certificare IP68 pentru…

- Mașinile autonome reprezinta cu siguranța viitorul deplasarilor personale interurbane, o soluție foarte practica și comoda pentru navetiștii viitorului apropiat care vor avea curajul sa se lase pe mana marilor dezvoltatori ai acestui gen de tehnologie. Daca Alphabet (Google) sau Apple testeaza intens…

- OnePlus reprezinta de ceva ani buni o alternativa fresh la device-urile consacrate cu Android, dezvoltate de producatori precum Samsung, Huawei, ASUS sau Xiaomi. Compania din China, care a reușit sa devina primul producator al țarii asiatice care sa fie propus in ofertele operatorilor americani, a lansat…

- Nu sunt prea dese ocaziile in care Apple ofera scuze publice pentru unele dintre deciziile mai controversate pe care le ia, acesta fiind cazul in 2017, atunci cand compania din Cupertino, California a fost prinsa cu mața-n sac in scandalul incetinirii iPhone-urilor mai vechi. Deși acest lucru era o…

- 2020 a fost un an care ne-a oferit multe surprize, asta ca sa fim draguți in exprimare. Printre multe alte intamplari care au avut loc in acest an, putem remarca schimbari importante și in aria tehnologiei. Apple a ales sa renunțe la colaborarea cu Intel in ceea ce privește lineup-ul de laptop-uri MacBook…