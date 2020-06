Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul care s-a urcat la volan a fost prins cu o alcoolemie de 4,26 la mie.Conducatorul auto in cauza este din Gugești și are 43 de ani. Polițiștii l-au intrebat cum de mai reușește sa stea in picioare și, mai ales sa reușeasca sa conduca, in aceasta stare. Șoferul insa le-a transmis agenților ca a…

- Politisti rutieri din cadrul Politiei municipiului Reghin au oprit in trafic, pe strada Salcamilor din localitate, un autoturism, condus de un barbat, de 39 de ani, din Reghin. Intrucat acesta emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultandu-i o valoare de 2,19 mg/l alcool pur…

- Vanzatorii dintr-o piața din Cluj-Napoca dau gratis legume și fructe persoanelor cu venituri reduse. Pe tarabe este pus și un anunț ca produsele sunt gratuite.O clujeanca a laudat pe Facebook gestul vanzatorilor și a spus ca iși scoate palaria in fața lor, potrivit mediafax.ro. Citește…

- Comercianții au amenajat un stand cu alimente care nu mai sunt proaspete și ar fi fost altfel aruncate, din care persoanele cu venituri modeste se pot sevi gratis. „Azi am fost la piata Hermes si am fost placut surprinsa de ceea ce fac vanzatorii de acolo: produsele putin…

- Peste 1.200 de buzoieni s-au intors acasa din strainatate dupa ce autoritatile din Romania au anuntat relaxarea masurilor impotriva extinderii infectiei cu noul coronavirus. Pentru toti acestia, incepand cu 15 mai s-a impus masura carantinarii/ izolarii la locuinta impreuna cu familia/ apartinatorii…

- Depozit frigorific Interfrig 1912 PGA. Depozitul frigorific este situat in Bucuresti, Str. Fantanica nr. 36, sector 2, fiind unul dintre principalele depozite logistice din Bucuresti, avand in spate o echipa de oameni calificati. Complexul include facilitati de comercializare si depozitare a produselor…

- Bula, Ițic și Ștrul intra in gradina sultanului sa fure fructe. Sar ei gardul și ce sa vezi?… fructe și legume care mai de care! Incep sa bage in sac tot ce-i mai bun,dar ii prinde Sultanul. – Ca sa nu va omor pentru ceea ce ați facut, mergeți in gradina și alegeți-va cate un […]

- In timpul acțiunilor cu forțe marite desfașurate pe raza municipiului Buzau, la sfarsitul saptamanii trecute, politisti din cadrul Poliției municipiului Buzau, impreuna cu polițiști de investigatii criminale de la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau au depistat un tanar de 20 de ani din Dolj pe…