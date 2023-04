Sambo: Anda Mihaela Valvoi, medaliata la Campionatul European (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Halterofila constanteana Bianca Daniela Dumitrescu dublu legitimata, CS Farul Constanta CSM Constanta a participat la Campionatul Europan pentru seniori de la Yerevan Armenia .Sportiva care il are ca antrenor la club pe Aurel Tataru a concurat la categoria 45 kg si a fost aproape de medalii, clasandu…

- Farul Constanta, echipa de pe primul loc din turneul play off al Superligii, si Universitatea Craiova, care ocupa pozitia a patra, se intalnesc in aceasta seara la Ovidiu, in etapa a treia.Toate biletele de intrare la acest meci s au vandut, iar atmosfera este foarte frumoasa pe stadionul central al…

- Sorana Cirstea și-a aflat adversara din semifinalele turneului de la Miami, competiție dotata cu premii totale de 8,8 milioane de dolari. Jucatoarea din Romania o va infrunta pe Petra Kvitova, locul 12 WTA. Sportiva din Cehia a invins-o in trei seturi de Ekaterina Alexandrova (Rusia, 18 WTA). Sorana…

- Varvara Gracheva este una dintre cele mai in forma jucatoare din Rusia, sportiva nascuta la Moscova urmand sa patrunda de saptamana viitoare in TOP 50 WTA. Cotidianul L'Equipe scrie ca sportiva este la un singur pas de a reprezenta cat de curand o alta țara.

- Sportiva Amina Roxana Capezan a castigat, vineri, medalia de aur la categoria 65 kg, la Campionatul European de lupte Seniori U23, de la Bucuresti. Capezan a invins-o in finala pe Birgul Soltanova (Azerbaidjan) cu 6-5. Pe treapta a treia a podiumului au urcat sportiva franceza Iris Mathilde Thiebaux…

- Luptatoarea Ana Andreea, originara din Mangalia, a ramas cu medalia de argint la Campionatul European de seniori Under 23, de la Bucuresti. Sportiva lansata in performanta la Mangalia, de antrenorul Marian Oancea, Andreea Ana era campioana continentala en titre, iar in finala categoriei 55 kg a intalnit…

- Jucatoarea de peste Prut a inceput fotbalul la varsta de sapte ani, iar fotbalista sa preferata este Maria Leon, de la Barcelona. Echipa feminina de fotbal Farul Constanta si a intarit lotul pentru meciurile din 2023 si cu o jucatoare din Republica Moldova, Felicia Gutu 17 ani, fundas , care face parte…

- In ultima etapa din sezonul regular al Superligii, Farul joaca acasa cu Rapid Bucuresti, sambata, 11 martie, de la ora 20.30. Farul Constanta a pierdut, scor 0 2, meciul din deplasare cu Universitatea Cluj, din etapa a 29 a, penultima a sezonului regular al Superligii. Aflati pe primul loc in clasament…