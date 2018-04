Sâmbata Mare: Obiceiuri şi tradiţii de Înviere In Sambata Mare se slujesc Vecernia si Sfanta Liturgie a Sfantului Vasile cel Mare, cu citiri din Psalmi si binecuvantarile Invierii, care amintesc de coborarea Mantuitorului la iad, adica biruinta asupra mortii. Sambata Mare. Obiceiuri si traditii de Inviere Inaintea slujbei de Inviere, femeile pregatesc un cos cu mancare, pe care il duc la biserica spre a fi sfintit. Cosul contine: un prosop curat, o lumanare alba, oua rosii, cozonac, pasca, drob, zahar, faina, ulei, cativa catei de usturoi si o ramura de busuioc, pe care le acopera cu un stergar curat si frumos, in semn de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

