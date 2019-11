Meteo: Tronsoane de drum partial umede in pasurile montane. -3 grade C la noapte

Vremea va fi astazi in judetul nostru apropiata de normalul termic al perioadei, dar rece in cursul noptii si al diminetii. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta. Temperaturile… [citeste mai departe]