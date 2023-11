Stiri pe aceeasi tema

- Sambata și duminica: Alba Chess 2023, la Alba Iulia. Invitație la o partida de șah, in Cetatea Alba Carolina. PROGRAM Albaiulienii sunt așteptați sambata și duminica, la o partida de șah in Cetatea Alba Carolina. Alba Chess 2023 aduce impreuna intreaga familie și prietenii, in jurul pasiunii comune…

- FOTO-VIDEO: Oferta de la Targul Toamnei 2023, pe Latura de Vest a Cetații, la Alba Iulia. Produse, prețuri, program La Alba Iulia s-a deschis sambata dimineața Targul Toamnei, pe Latura de Vest a Cetații Alba Carolina. Sunt organizate mai multe standuri, fiind prezenți circa 80 de comercianți. La targ,…

- VIDEO Gabriel Pleșa: Peste 100 de comercianți la Targul Toamnei din Alba Iulia, care se deschide sambata, 7 octombrie. Programul In acest weekend, la Alba Iulia se desfașoara Targul Toamnei, o varianta de ”Ziua recoltei”, dar in municipiu, unde locuitorii vor putea gasit legume și fructe de sezon, a…

- Comisia Europeana a lansat astazi, 4 octombrie, runda de inscrieri de toamna DiscoverEU, in cadrul careia mii de tineri de 18 ani vor primi un permis gratuit de calatorie de cale ferata cu care pot explora Europa.

- UAT oras Murfatlar, Murfatlar, judetul Constanta face angajari Este vorba despre doua posturi vacante, dupa cum urmeaza: ingrijitor persoane varstnice, post vacant, pe perioada nedeterminata si ingrijitor persoane varstnice, post vacant, pe perioada nedeterminata, un numar de doua posturi. Conditii…

- Targul ”Produs de Cluj” revine in Alba Iulia. 15-17 septembrie, cel mai fain targ din Ardeal, la Carolina Mall. PROGRAM Suntem Produs de Cluj, cel mai fain targ din Ardeal, și revenim cu emoție la Alba Iulia la Carolina Mall pentru a va arata o zestre și a spune o poveste ce coboara din Apuseni pe malul…

- Birou de Cadastru din Alba Iulia angajeaza personal tanar pentru activitați de birou: CONDIȚII Birou de Cadastru din Alba Iulia angajeaza personal tanar pentru activitați de birou: CONDIȚII Biroul de Cadastru Maxim din municipiul Alba Iulia ofera oportunitați de angajare pentru personal tanar pentru…

- Sambata la Sebeș: Concert Phoenix, Amadeus, spectacol de teatru cu Marian Ralea și un foc de artificii. Program complet O serie de evenimente cultural se desfașoara in weekend la Sebeș. din program nu vor lipisi un concurs de muzica ușoara și folk, dar și concerte Amadeus și Phoenix, tabara medievala,…