Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona s-a calificat in semifinalele Cupei Spaniei, dupa ce a invins, miercuri seara, in deplasare, cu scorul de 5-3 dupa prelungiri, echipa Granada, in sferturile de finala ale competitiei. De mentionat ca echipa gazda a condus cu 20 dupa 50 de minute de joc. Gazdele au marcat prin Kenedy ’33,…

- Doi tineri agenți de poliție din Blaj au reușit sa salveze de la moarte un sinucigaș și au povestit cum soția barbatului i-a alertat și cand l-au gasit acesta era deja inconștient, pe un camp de langa oraș. Pagina oficiala de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne a publicat fotografia celor doi…

- Noul antrenor al echipei Chelsea, germanul Thomas Tuchel, spune ca ADN-ul clubului este acela de a castiga meciuri si ca misiunea sa este de a lupta pentru trofee, scrie dpa. Tuchel, care l-a inlocuit pe banca tehnica pe Frank Lampard, a semnat marti, un contract pe 18 luni cu ''Blues''.…

- La emisiunea ”Prietenii lui Ovidiu” de la GSP, Cosmin Olaroiu, antrenorul echipei Jiangsu Suning, a dezvaluit cum a fost umilit de medicii de la Spitalul ”Victor Babeș” din Capitala, dupa ce un membru al familiei sale s-a imbolnavit de COVID-19. Cosmin Olaroiu, umilit de medicii de la Victor Babeș Dupa…

- Jucatoarea slovaca de tenis Dagmara Baskova nu va mai avea voie sa participe la nicio competitie legata de acest sport fiind amendata si cu suma de 40.000 de dolari dupa ce o ancheta a Unitatii de Integritate in Tenis (TIU) a descoperit cinci cazuri in care aceasta a fost implicata in trucarea unor…

- Dragi prieteni, Ziua de 6 decembrie este ziua in care putem face o alegere care sa ne influențeze viitorul. Putem alege sa mergem la vot sau putem alege sa nu mergem, privind pasivi cum Romania continua sa fie guvernata dezastruos. Eu voi merge sigur la vot, pentru ca așa am facut mereu (chiar și atunci…

- Tehnicianul a semnat cu echipa constanteana un contract valabil pentru urmatorii doi ani si jumatate. Mircea Rednic a condus astazi primul antrenament al FC Viitorul in calitate de antrenor al formatiei de pe litoral. Tehnicianul a semnat un contract valabil pentru urmatorii doi ani si jumatate. Rednic…

- Formatia din Gruia a batut palma cu noul tehnician cu doar cateva ore inaintea unui meci urias, diseara (ora 22.00, Digi Sport, Telekom Sport, LookSport+), cu TSKA Sofia, in etapa a 5-a a grupelor Ligii Europa.