Salvamontiștii gorjeni își riscă viața pentru un salariu de 2.400 de lei Salvamontiștii gorjeni iși risca viața pentru un salariu de 2.400 de lei net lunar. Este leafa pentru un salvamontist debutant și se ajunge de exemplu ca dupa un deceniu, un deceniu și jumatate in slujba salvarii montane la o leafa de 3.600 de lei pe luna. Din cauza lefurilor mici, raportat cu alte servicii din țara, unii salvatori deruleaza și alte activitați in timpul liber pentru a-și mai rotunji veniturile. Avand in vedere masurile de austeritate propuse la nivel național, salvamontiștii incep sa nu mai spere ca situația veniturilor sa se imbunatațeasca. Mai mult decat atat, la un moment dat,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mita incasata de Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui, ii da prilejul jurnalistului de la Romania TV sa faca o succinta analiza a clasei politice autohtone. Incet-incet dinozaurii din politica fac pasul in lateral și se retrag incet din viața de partid cu, sau fara ajutorul procurorilor, spune Ciutacu.…

- O drona cu incarcatura exploziva a fost gasita la Tyulenovo, pe coasta nordica a Marii Negre. Incidentul a fost semnalat pe rețelele de socializare. Unknown drone with a bomb crashed on the Bulgarian coast. Bulgarian National Radio reports the drone crashed into rocks near the village of Tyulenovo,…

- La 10 ani de la inființare, Asociatia Femeilor Romance din Grecia a organizat o sarbatoare de pomina in plin centrul Atenei. Potrivit Ambasadei Romaniei in Grecia, evenimentul a fost o sarbatoare a Bucovinei, a romanilor de pretutindeni, a prieteniei dintre Grecia și Romania. La sarbatoarea acestei…

- Bucați dintr-o drona ruseasca, descoperite pe teritoriul Romaniei. Informație confirmata de ministrul roman al Apararii Bucati dintr-o drona ruseasca au fost gasite pe teritoriul Romaniei. Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a confirmat informatia, miercuri. Este o situație complicata in condițiile in…

- Premiera pentru salvatorii montani din Romania: prima misiune Salvamont in urma unei alerte prin satelit, transmisa printr-un ceas inteligent Garmin.O tanara a fost salvata de un smartwatch dupa ce s-a accidentat. Salvamontistii argeseni au intervenit, miercuri, in Masivul Fagaras, in urma unei alerte…

- Trei state și-au exprimat interesul sa trimita piloți la antrenamente in centrul de pregatire F-16 Fighting Falcon din Romania, de la Borcea, a declarat ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar.

- Mii de pelerini au fost prezenți astazi la sanctuarul national marian de la Cacica cu ocazia sarbatorii Adormirii Maicii Domnului. Printre aceștia s-a aflat și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. I-a stat alaturi președintele Uniunii Polonezilor din Romania, deputatul sucevean Ghervazen…

- E posibil ca o drona sa fi cazut in Romania, dar Guvernul nu are nicio opinie in acest sens. Recunoaște acest lucru purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin. Intrebat care este poziția Guvernului dupa ce primarul din Ceatalchioi, de langa Ismail, spune ca exista suspiciunea ca o drona ar…