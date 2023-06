Salvamontiștii din Sibiu încearcă recuperarea a trei turiști belgieni blocați în Munții Făgăraș Salvamontiștii din Sibiu intervin, miercuri seara, pentru recuperarea a trei turiști belgieni, blocati pe o portiune cu zapada in Muntii Fagaraș. Cei trei nu erau echipați corespunzator și nu au mai putut inainta, conform spotmedia.ro . ”Un grup de 3 turisti din Belgia au apelat numarul unic de urgenta 112, dupa ce au ramas blocati pe o limba de zapada, in zona Acele Cleopatrei, nemaiputand inainta, din cauza echipamentului inadecvat”, a transmis, miercuri seara, Salvamont Sibiu. Sursa citata a precizat ca echipele intervin pentru recuperarea turistilor si aducerea lor in siguranta la Cabana Negoiu.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

