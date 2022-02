SALUBRIS PREIA GRATUIT DE LA IEȘENI DEȘEURILE VEGETALE ÎN URMA CURĂȚENIEI DIN CURTE Salubris SA ofera posibilitatea predarii in mod gratuit de catre ieșeni a deșeurilor vegetale generate in urma toaletarii propriilor curți. Aceste deșeuri vor fi depozitate in saci, in limita unui volum echivalent cu o pubela (circa 240 litri). Beneficiarii pot preda aceste deșeuri vegetale din curți la mașinile Salubris SA, care vor veni intr-o aumita zi din saptamana, functie de zona. De exemplu, pentru zona centrala a orasului, masinile operatorului de salubritate vor ridica deseurile vegetale martea si joia (o data la doua saptamani), in Canta se va opera inarima si a treia zi de vineri din… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

