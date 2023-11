„Salinate de Turda – IGP” se alatura celor 12 produse romanesti recunoscute si inregistrate la nivel european, informeaza Ministerul Agriculturii. In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene s-a publicat astazi, 3 noiembrie 2023, Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2023/2452 al Comisiei din 26 octombrie 2023 de inregistrare a unei denumiri in Registrul indicatiilor geografice protejate (IGP), „Salinate de Turda – IGP”. „Salinate de Turda -IGP” este preparat de carne, fiind un produs afumat si uscat, obtinut prin procesul de sarare umeda cu saramura naturala (numita popular in zona „maratoare”…