- Placinta este un desert ce se poate prepara in diferite moduri, cu diverse ingrediente, pe gustul tuturor. Astazi avem in meniu placinta cu iaurt. Este o placinta extrem de delicioasa, aromata, cremoasa și foarte simplu de facut. Este un desert ce se prepara numai decat, iar membrii familiei for fi…

- Rețeta de bulion fara conservanți. Un preparat tradițional, dietetic, sanatos și extrem de gustos. Iata de ce ingrediente ai nevoie, și cum trebuie sa faci bulionul, daca vrei sa ai in timpul iernii suc de roșii și bulion de cea mai buna calitate in camara.

- Vrei sa le pregatești celor dragi ceva delicios, dar nu știi ce? Ei bine, daca vrei sa te bucuri de cele mai frumoase momente in familie, iar totodata de un preparat special, noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și rapida rețeta de salata cu orez și dovlecei. De ce ingrediente avem nevoie,…

- Daca vrei sa gatești ceva simplu și rapid, atunci trebuie neaparat sa incerci aceasta rețeta de mancare de mazare cu morcovi. Se prepara intr-un timp scurt, iar rezultatul cu siguranța te va surprinde.

- Daca iți dorești un preparat tradițional delicios și pe placul familiei tale, noi iți prezentam rețeta de ciorba de dovlecei cu iaurt și afumatura care este ușor de realizat și gustos. Iata ingredientele de care ai nevoie!

- Daca nu știi ce sa mai gatești și iți dorești un preparat gustos, dar in același timp ușor de realizat, noi iți prezentam rețeta de chiftele de dovlecei cu sos de iaurt și usturoi care este ideala pentru familia, dar și musafirii tai. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- In ediția din 21 iunie 2022, de la Super Neatza cu Razvan și Dani, chef Nicolai Tand, bucatarul matinalului, a pregatit o interesanta rețeta de salata de vinete cu iaurt, spanac tras la tigaie și naut crocant, dar și alte preparate culinare pline de savoare.

- A venit vara, așa ca simțim nevoia sa mancam salate. Astazi va propunem o rețeta de salata hawaiana. Este un preparat tropical, extrem de ușor de pregatit. Ai nevoie doar de cateva ingrediente.