- Seful Guvernului german a ”insistat” totodata – in aceasta convorbire telefonica de 75 de minute – asupra necesitatii unui armistitiu ”cat mai rapid posibil”. Scholz a ”respins in mod clar acuzatia potrivit careia nazismul este raspandit in Ucraina”, anunta Cancelaria.

- Ingrediente 300 de grame de telemea 700 de grame de branza dulce de vaci 200 de grame de iaurt patru oua 150 de grame de stafide 150 de grame de zahar coaja de la o lamaie o lingura de esența de vanilie 500 de grame de paste puțina sare Mod de preparare Pentru inceput se fierb pastele, astfel luam oala…

- De fiecare data cand incercam sa ii facem acasa, insa, avem impresia ca nu sunt ca la restaurant. Iata care sunt trucurile care sa ne ajute sa avem cartofi prajiti crocanti la exterior si moi in interior si in bucataria noastra.Cei mai buni cartofi prajiti sunt cei care sunt trecuti de doua ori prin…

- Rețeta de salata vioaie și crocanta cu miel taieței este un preparat gustos care cu siguranța va va bucura papilele gustative. Dupa sarbatorile Pascale, este de-a dreptul o delicatesa. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru a o prepara!

- Cu siguranța te simți plin dupa mesele voluminoase și pline de bucate tradiționale de Paște. Ei bine, noi te ajutam sa mananci ceva mult mai ușor, o salata greceasca care este gata in doar cinci minute. Gustul ei este extrordinar, iar mirosul te va duce exact cu gandul la vara mult așteptata.

- Aceasta salata simpla și rapida, plina de ierburi și condimente. De asemenea, este fara gluten și fara lactate. Aceasta masa ofera 549 kcal, 17 g proteine, 40 g carbohidrați (din care 13,5 g zaharuri), 36 g grasimi (din care 6 g saturate), 22 g fibre și 2 g sare per porție. Ingrediente 4 linguri suc…

- Ingredientele de care ai nevoie in acest caz sunt urmatoarele:- 400 gr de malai;- 250 gr de faina 000;- 400 ml de lapte;- 200 ml de iaurt sau de chefir;- 5 oua;- 150 gr de unt;- 250 gr de zahar;- 2 pliculete de zahar vanilat;- esenta de vanilie;- 1 pliculet de praf de copt;- 2 linguri de coaja de portocala…

- Daca vrei sa-ți surprinzi familia cu un desert delicios, dar nu mai știi ce sa gatești pentru tine și cei dragi, noi venim cu soluția. Iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru cheesecake. Este gata in doar 10 minute!